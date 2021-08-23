На «бродячей» сцене фестиваля Scène Vagabonde играют пьесу Гарольда Пинтера «Предательство». Подробности здесь.
Le Scène Vagabonde Festival présente les «Trahisons » d'Harold Pinter dans la mise en scène de Valentin Rossier. Les détails.
Зачем Швейцария хочет дать ЕС миллиард франков?Комиссия Совета кантонов по внешней политике одобрила представленный Федеральным советом проект касательно выделения второго миллиарда на реализацию программ в ЕС. Парламент проголосует по этому вопросу на осенней сессии, однако маловероятно, что он согласится с правительством.
Гузель Яхина и ее «Дети»Выход в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc романа «Дети мои» на французском языке дал нам повод для новой беседы с известной российской писательницей, которой мы задали тринадцать вопросов. В швейцарских книжных магазинах книга в переводе Мод Мабийар появится уже завтра, 19 августа 2021 года.
Благородным металлам нашли заменуИспользуя марганец, исследователи из Базельского университета создали новый вид соединений с многообещающими свойствами, позволяющими заменить молекулярные структуры на основе благородных металлов в смартфонах.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
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