Экспериментальный дизайн в Цюрихе

До 5 сентября в городе на Лиммате проходит третья биеннале дизайна, где будут представлены двенадцать инсталляций на темы переработки отходов, алгоритмического дизайна, защиты данных и виртуальной реальности. Подробности.
Jusqu’au 5 septembre, la ville de la Limmat accueille la troisième Biennale du design avec douze installations sur les thèmes du recyclage, du design algorithmique, de la protection des données ou de la réalité virtuelle. Détails.
Covid-19: можно ли заразиться, несмотря на прививку?На днях были опубликованы два связанных между собой документа: доклад властей кантона Во об эффективности вакцинации от коронавируса и подробный отчет Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) о том, сколько вакцинированных человек в Швейцарии заболели ковидом и в какой степени тяжести.
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