Бернские медведи приглашают всех в музей

Les ours bernois invitent tout le monde au musée

Берн

Berne

с 2021-08-06 00:00:00 по 2021-08-31 00:00:00

До конца августа вход в музеи Берна по субботам будет свободным. Рассказываем, какие выставки стоит посетить и куда сходить с детьми. Подробности.