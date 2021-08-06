Бернские медведи приглашают всех в музей

До конца августа вход в музеи Берна по субботам будет свободным. Рассказываем, какие выставки стоит посетить и куда сходить с детьми. Подробности.
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