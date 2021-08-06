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пятница, 6 августа 2021 года   

Заголовок

Бернские медведи приглашают всех в музей

Заголовок на французском

Les ours bernois invitent tout le monde au musée

Город

Берн

Город на французском

Berne

Дата Афиши

с 2021-08-06 00:00:00 по 2021-08-31 00:00:00

Анонс русский

До конца августа вход в музеи Берна по субботам будет свободным. Рассказываем, какие выставки стоит посетить и куда сходить с детьми. Подробности.

Анонс французский

Jusqu’à la fin du mois d’août, l’entrée aux musées de Berne sera gratuite le samedi. Quelles expositions méritent d’être visitées? Et où emmener vos enfants? Détails.

 

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