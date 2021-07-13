Гольбейн и Достоевский

Пятьсот лет назад Ганс Гольбейн Младший создал картину «Мертвый Христос в гробу». Триста лет спустя, в 1821 году, родился русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Будучи в Базеле, Достоевский увидел картину Гольбейна, и она произвела на него сильнейшее впечатление: отсылки к «Христу» встречаются, среди прочего, в романе «Идиот». В честь этого двойного юбилея Художественный музей Базеля устраивает специальную выставку, посвященную полотну Гольбейна и дополненную отрывками из романа Достоевского и научными открытиями. Подробности.
Il y a 500 ans, Hans Holbein le Jeune a créé le Christ mort dans le tombeau. 300 ans plus tard, en 1821, l’écrivain russe Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski est né. Dans son roman L’Idiot, le tableau de Holbein fait une apparition mémorable, qui remonte à une visite de l’écrivain au Kunstmuseum Basel. Pour marquer ce double anniversaire, le musée met en place une présentation spéciale centrée sur le Christ mort dans le tombeau, complétée par des passages du roman de Dostoïevski et des découvertes scientifiques. Détails.
Пример RocheШвейцарская фармацевтическая компания Roche решила разместить в качестве общественного достояния свой патент на лекарство от коронавируса. Речь идет о препарате Actemra/RoActemra, рекомендованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для лечения пациентов с тяжелой формой Covid-19.
Швейцария расширила санкции против БеларусиПосле того, как Минск развернул самолет европейских авиалиний, Берн поддержал принятые Европейским союзом штрафные меры в отношении Беларуси, добавив 78 имен и семь организаций в санкционный список.
Легенда о швейцарском рае. 25. «Наш» Саврасов — любитель швейцарской природыМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
Covid-19: вакцинация для детей старше 12 летФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.
Лондон перемещается в ГштаадПо крайней мере, в английскую музыку здесь точно можно будет окунуться с головой – несмотря на все санитарные и политические ограничения, с 16 июля до 4 сентября.
Добавить комментарий