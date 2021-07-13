Гольбейн и Достоевский

Holbein et Dostoïevski

Базель

Bâle

с 2021-07-13 00:00:00 по 2022-01-30 00:00:00

Пятьсот лет назад Ганс Гольбейн Младший создал картину «Мертвый Христос в гробу». Триста лет спустя, в 1821 году, родился русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Будучи в Базеле, Достоевский увидел картину Гольбейна, и она произвела на него сильнейшее впечатление: отсылки к «Христу» встречаются, среди прочего, в романе «Идиот». В честь этого двойного юбилея Художественный музей Базеля устраивает специальную выставку, посвященную полотну Гольбейна и дополненную отрывками из романа Достоевского и научными открытиями. Подробности.