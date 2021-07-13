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среда, 14 июля 2021 года   

Заголовок

Гольбейн и Достоевский

Заголовок на французском

Holbein et Dostoïevski

Город

Базель

Город на французском

Bâle

Дата Афиши

с 2021-07-13 00:00:00 по 2022-01-30 00:00:00

Анонс русский

Пятьсот лет назад Ганс Гольбейн Младший создал картину «Мертвый Христос в гробу». Триста лет спустя, в 1821 году, родился русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Будучи в Базеле, Достоевский увидел картину Гольбейна, и она произвела на него сильнейшее впечатление: отсылки к «Христу» встречаются, среди прочего, в романе «Идиот». В честь этого двойного юбилея Художественный музей Базеля устраивает специальную выставку, посвященную полотну Гольбейна и дополненную отрывками из романа Достоевского и научными открытиями. Подробности.

Анонс французский

Il y a 500 ans, Hans Holbein le Jeune a créé le Christ mort dans le tombeau. 300 ans plus tard, en 1821, l’écrivain russe Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski est né. Dans son roman L’Idiot, le tableau de Holbein fait une apparition mémorable, qui remonte à une visite de l’écrivain au Kunstmuseum Basel. Pour marquer ce double anniversaire, le musée met en place une présentation spéciale centrée sur le Christ mort dans le tombeau, complétée par des passages du roman de Dostoïevski et des découvertes scientifiques. Détails.

 

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