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понедельник, 12 июля 2021 года   

Заголовок

Фестиваль имени Менухина в Гштааде

Заголовок на французском

Gstaad Menuhin Festival

Город

Гштаад

Город на французском

Gstaad

Дата Афиши

с 2021-07-05 00:00:00 по 2021-09-04 00:00:00

Анонс русский

В этом году темой фестиваля стал Лондон. Подробности здесь.

Анонс французский

Cette année c'est Londres qui est choisi comme thème du festival. Les détails

 

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