Фестиваль ОРШ на Женевском пляже

Оркестр Романдской Швейцарии приглашает всех меломанов на второй выпуск фестиваля, проходящего на женевском пляже – в этом году с 26 по 28 августа. Подробности здесь.
L’Orchestre de la Suisse Romande invite tous les mélomanes à la deuxième édition de son Festival à Genève-Plage. Cette année il aura lieu du 26 au 28 août. Les détails.
Пример RocheШвейцарская фармацевтическая компания Roche решила разместить в качестве общественного достояния свой патент на лекарство от коронавируса. Речь идет о препарате Actemra/RoActemra, рекомендованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для лечения пациентов с тяжелой формой Covid-19.
Швейцария расширила санкции против БеларусиПосле того, как Минск развернул самолет европейских авиалиний, Берн поддержал принятые Европейским союзом штрафные меры в отношении Беларуси, добавив 78 имен и семь организаций в санкционный список.
Легенда о швейцарском рае. 25. «Наш» Саврасов — любитель швейцарской природыМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификатКонкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.
Covid-19: вакцинация для детей старше 12 летФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.
Лондон перемещается в ГштаадПо крайней мере, в английскую музыку здесь точно можно будет окунуться с головой – несмотря на все санитарные и политические ограничения, с 16 июля до 4 сентября.
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