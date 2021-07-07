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среда, 7 июля 2021 года   

Заголовок

Ханс Эмменеггер

Заголовок на французском

Hans Emmenegger

Город

Лозанна

Город на французском

Lausanne

Дата Афиши

с 2021-06-30 00:00:00 по 2021-10-31 00:00:00

Анонс русский

Лозаннский музей Fondation de l’Hermitage приглашает на первую в Романдской Швейцарии ретроспективу люцернского художника. Подробности здесь.

Анонс французский

La Fondation de l’Hermitage à Lausanne vous invite à une grande rétrospective du peintre lucernois, une première en Suisse romande. Les détails

 

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