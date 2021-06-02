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среда, 2 июня 2021 года   

Заголовок

«Ходлер, Климт и Венские мастерские»

Заголовок на французском

«Hodler, Klimt et la Wiener Werkstätte»

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2021-06-02 00:00:00 по 2021-08-29 00:00:00

Анонс русский

До 29 августа в Кунстхаусе Цюриха проходит выставка картин, рисунков, мебели, ювелирных изделий и предметов декора эпохи расцвета Венского Сецессиона. Подробности.

Анонс французский

Jusqu’au 29 août, le Kunsthaus Zürich expose des peintures, des dessins, des meubles, des articles de joaillerie-bijouterie et des objets décoratifs datant de l’apogée de la Sécession viennoise. Détails.

 

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Всего просмотров: 1,519
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