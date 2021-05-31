"Библиотопия"

C 4 по 6 июня в Литературном фонде Яна Михальского в третий раз пройдет фестиваль, позволяющий за один уикенд совершить кругосветное литературное путешествие. Подробности здесь.
Fondation Jan Michalski organise la 4ème édition du festival qui vous permet de faire un voyage littéraire autour du monde durant un week-end. Les détails.
Covid-19: значительные изменения с понедельникаМеры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.
Где в Швейцарии лучше всего жить?Согласно исследованию Credit Suisse о финансовой привлекательности швейцарских кантонов и коммун, самая низкая стоимость жизни – в кантоне Аппенцелль-Иннерроден. Женева находится на противоположном конце списка.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.
Covid-19: значительные изменения с понедельникаМеры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.
Где в Швейцарии лучше всего жить?Согласно исследованию Credit Suisse о финансовой привлекательности швейцарских кантонов и коммун, самая низкая стоимость жизни – в кантоне Аппенцелль-Иннерроден. Женева находится на противоположном конце списка.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.
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