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понедельник, 31 мая 2021 года   

Заголовок

"Библиотопия"

Заголовок на французском

Bibliotopia

Город

Монрише

Город на французском

Montricher

Дата Афиши

с 2021-05-29 00:00:00 по 2021-06-06 00:00:00

Анонс русский

C 4 по 6 июня в Литературном фонде Яна Михальского в третий раз пройдет фестиваль, позволяющий за один уикенд совершить кругосветное литературное путешествие. Подробности здесь.

Анонс французский

Fondation Jan Michalski organise la 4ème édition du festival qui vous permet de faire un voyage littéraire autour du monde durant un week-end. Les détails

 

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Всего просмотров: 1,976
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