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пятница, 28 мая 2021 года   

Заголовок

Эрро. Акварели, 1982-2003

Заголовок на французском

Erro. Aquarelles, 1982-2003

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2021-05-26 00:00:00 по 2021-07-17 00:00:00

Анонс русский

В женевской галерее Сони Заннеттакси проходит выставка акварелей художника Эрро, на которой мы неожиданно обнаружили российский след. Подробности здесь.

Анонс французский

Galerie Sonia Zannettacci à Genève présente une exposition des aquarelles du peintre Erró. A notre étonnement nous y avons découvert une trace russe. Les détails

 

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