Фридрих Дюрренматт и Андрей Белый

В московском музее Серебряного века проходит выставка, в рамках которой два выдающихся литератора предстают перед посетителями в качестве художников. Подробности здесь.
Une exposition au Musée de l'âge d'argent à Moscou présente les deux grands auteurs en tant que peintres. Les détails.
Covid-19: дальнейшие послабления возможны c 31 маяФедеральный совет одобрил «трехэтапную модель», которая определяет стратегию выхода из санитарного кризиса на ближайшие месяцы. В конце мая, когда смогут вакцирироваться все желающие это сделать уязвимые лица, Швейцария перейдет от защитного к стабилизационному этапу, который предполагает новые снятия ограничений.
Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спадПо оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.
Как живут швейцарские семьи?Распределение ролей между родителями, финансовое положение, здоровье членов семьи, отношения между поколениями – представляем результаты доклада о семьях в Конфедерации.
О свободе и несвободеОбсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.
Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спадПо оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.
Covid-19: новый тест на антителаБолее точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
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