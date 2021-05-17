Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 18 мая 2021 года   

Заголовок

Фридрих Дюрренматт и Андрей Белый

Заголовок на французском

Friedrich Dürrenmatt et Andreï Biely

Город

Москва

Город на французском

Moscou

Дата Афиши

с 2021-05-10 00:00:00 по 2021-06-30 00:00:00

Анонс русский

В московском музее Серебряного века проходит выставка, в рамках которой два выдающихся литератора предстают перед посетителями в качестве художников. Подробности здесь.

Анонс французский

Une exposition au Musée de l'âge d'argent à Moscou présente les deux grands auteurs en tant que peintres. Les détails

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 81.82
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: дальнейшие послабления возможны c 31 мая

 Федеральный совет одобрил «трехэтапную модель», которая определяет стратегию выхода из санитарного кризиса на ближайшие месяцы. В конце мая, когда смогут вакцирироваться все желающие это сделать уязвимые лица, Швейцария перейдет от защитного к стабилизационному этапу, который предполагает новые снятия ограничений.

Всего просмотров: 2,128

Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спад

 По оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.

Всего просмотров: 1,476

Как живут швейцарские семьи?

 Распределение ролей между родителями, финансовое положение, здоровье членов семьи, отношения между поколениями – представляем результаты доклада о семьях в Конфедерации.

Всего просмотров: 857
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

О свободе и несвободе

Обсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.

Всего просмотров: 2,168

Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спад

 По оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.

Всего просмотров: 1,476

Covid-19: новый тест на антитела

 Более точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,744
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top