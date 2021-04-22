Искусство старинной сервировки

Фонд Абегг представляет выставку старинного голландского льняного дамаста XVI-XVIII веков. Белое столовое белье было важной частью сервировки в княжеских и буржуазных домах в Голландии Золотого века. Подробности.
La Fondation Abegg présente l’exposition des damas de lin ancien des Pays-Bas datant du XVIe au XVIIIe siècle. Le linge de lin blanc était un élément de l’art de la table dans les maisons princières et bourgeoises dans la Hollande du Siècle d’or. Détails.
Швейцарский период Маленького БродягиСегодня, в день рождения Чарли Чаплина, предлагаем вашему вниманию рассказ его сына Юджина о звездном отце. Эксклюзив Нашей Газеты.
Covid-19: многообещающая терапия RocheКонфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.
Неонацисты и «коктейль Молотова» в ШвейцарииУвы, даже в этой прекрасной и по определению нейтральной стране не обходится без «пережитков прошлого».
Covid-19: многообещающая терапия RocheКонфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.
Шеф-повар у вас домаВам когда-нибудь хотелось, чтобы опытный шеф-повар пришел к вам домой и порадовал вас своим кулинарным мастерством? Если вы думаете, что за это нужно заплатить крупную сумму, то у нас для вас хорошая новость: стоимость составит от 65 до 145 франков, при условии заказа через специальное мобильное приложение.
Цюрих и колониальное прошлоеНа фоне переосмысления событий эпохи рабовладения власти города на Лиммате решили бороться с напоминаниями о темном прошлом. Швейцария не принимала участия в торговле невольниками, но о Цюрихе этого сказать нельзя.
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