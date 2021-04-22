Искусство старинной сервировки

Вам когда-нибудь хотелось, чтобы опытный шеф-повар пришел к вам домой и порадовал вас своим кулинарным мастерством? Если вы думаете, что за это нужно заплатить крупную сумму, то у нас для вас хорошая новость: стоимость составит от 65 до 145 франков, при условии заказа через специальное мобильное приложение.