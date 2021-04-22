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четверг, 22 апреля 2021 года   

Заголовок

Искусство старинной сервировки

Заголовок на французском

L’art de la table à l’ancienne

Город

Риггисберг

Город на французском

Riggisberg

Дата Афиши

с 2021-04-22 00:00:00 по 2021-11-07 00:00:00

Анонс русский

Фонд Абегг представляет выставку старинного голландского льняного дамаста XVI-XVIII веков. Белое столовое белье было важной частью сервировки в княжеских и буржуазных домах в Голландии Золотого века. Подробности.

Анонс французский

La Fondation Abegg présente l’exposition des damas de lin ancien des Pays-Bas datant du XVIe au XVIIIe siècle. Le linge de lin blanc était un élément de l’art de la table dans les maisons princières et bourgeoises dans la Hollande du Siècle d’or. Détails.

 

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