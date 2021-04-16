«Наше» кино в Нионе

До 25 апреля в рамках 52-го Фестиваля документальных фильмов «Visions du réel» онлайн и в кинотеатрах можно будет посмотреть 142 ленты, снятых режиссерами из 58 стран, в том числе из России и Беларуси. Подробности.
Jusqu’au 25 avril, dans le cadre de la 52e édition du Festival de films documentaires Visions du réel, 142 films originaires de 58 pays, dont la Russie et le Belarus, seront disponibles en ligne et dans les salles de cinéma. Détails.
Covid-19: давление на Берн снова растетВ среду Федеральный Совет должен принять решение о возможном ослаблении противоэпидемических мер. Накануне важного заседания правительства в его адрес все громче звучит критика со стороны партий и экономических организаций.
Население Швейцарии увеличивается, несмотря на рост смертностиВ 2020 году скончались 76 000 жителей Конфедерации, что на 8 200 человек больше, чем годом ранее (+12,1%). По данным федеральной службы статистики (OFS), этот резкий рост летальных исходов связан с пандемией Covid-19.
Возмущение держателей Magic PassЗимой этого года иностранные туристы не смогли покататься на лыжах в Конфедерации из-за пандемии. Держатели недорогого (по швейцарским меркам) абонемента Magic Pass хотели перенести его действие на следующий год, но…
Covid-19: «нормальная» жизнь возобновится с понедельникаС 19 апреля в Швейцарии снова разрешены публичные мероприятия, например, на стадионах, в кинотеатрах, концертных залах и театрах. Кроме того, рестораны смогут открыть свои террасы. Хотя санитарная ситуация остается хрупкой, Федеральный совет считает приемлемым риск, связанный с этими послаблениями.
Кто заработал на коронавирусе?По полученным недавно данным, в период с июня 2020-го по март 2021 года расходы населения Швейцарии на всевозможные тесты и анализы, связанные с пандемией, составили 493 миллиона франков.
Герман Гессе, великий... швейцарец под южным солнцем2 июля 1877 года родился Герман Гессе, до сих пор остающийся самым читаемым немецкоязычным писателем в мире. Историю его жизни рассказывает музей Гессе в Монтаньоле, бережно задокументировавший 43 года до смерти Нобелевского лауреата, проведенные им в Тичино.
Добавить комментарий