"Парсифаль"

Cо 2 по 5 апреля вы сможете посмотреть – в прямой трансляции и в записи – концертную постановку последней оперы Р. Вагнера силами Большого театра Женевы и Оркестра Романдской Швейцарии. Подробности здесь.
Du 2 au 5 avril 2021 vous pourrez regarder, en direct ou enregistrée, en version ajustée de concert, le dernier opéra de R. Wagner crée par le Grand Théâtre de Genève et l’Orchestre de la Suisse Romande. Les détails.
Covid-19: Швейцария разрабатывает сертификат о вакцинацииФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) планирует к лету выдавать документ о сделанных против Covid-19 прививках. Ожидается, что сертификат будет признан на международном уровне и позволит избежать ограничений на поездки.
Рене Юбер – швейцарец, который одевал звезд ГолливудаМузей дизайна в Цюрихе представляет первую выставку работ Рене Юбера, который считался одним из ведущих художников по костюмам в США и Европе в первой половине XX века. В его нарядах блистали на экране Глория Свенсон, Ингрид Бергман и Вивьен Ли.
Вакцинация всей страны?Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) пообещало сделать вакцины доступными для всего взрослого населения Швейцарии в июне-июле этого года, при благоприятном развитии ситуации.
Мутье: «юрассийский вопрос» решен?Наша Газета рассказывала о швейцарском городе Мутье, жители которого 51,7% голосов поддержали в 2017 году его переход из кантона Берн в кантон Юра. В 2019-м результаты голосования аннулировали из-за обнаруженных нарушений, но 28 марта этого года референдум прошел еще раз, и теперь «да» сказали 54,9% горожан.
Вирус – Кризис – УтопияКризисы, подобные тому, что мы переживаем сейчас, во время пандемии коронавируса, часто порождают идеи о том, как сделать мир лучше. Новая экспозиция в Национальном музее Швейцарии исследует этот феномен, рассматривая его с исторической и современной точек зрения.
Вакцинация всей страны?Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) пообещало сделать вакцины доступными для всего взрослого населения Швейцарии в июне-июле этого года, при благоприятном развитии ситуации.
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