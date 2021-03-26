Герхард Рихтер. "Пейзажи"

В Kunsthaus Zurich проходит первая в стенах цюрихского музея персональная выставка важнейшего немецкого художника нашего времени. Подробности здесь.
La première exposition solo d’un des plus grands artistes contemporains allemands se tient au Kunsthaus Zürich. Les détails.
Зеленый паспорт на летоСуть нового документа и план его введения в наш обиход были объяснены на прошлой неделе представителями Европейской комиссии. Новость касается и формально не входящей в Европейский Союз Швейцарии.
Covid-19: занавес остается опущеннымВ связи с увеличением числа заражений Федеральный совет принял решение отложить второй этап снятия ограничений. Единственное послабление касается частных встреч.
Маэстро, музыку!Вчера в Женеве, в рамках виртуальной пресс-конференции, руководство Оркестра Романдской Швейцарии представило программу предстоящего сезона.
Covid-19: число инфекций снова растетСегодня Федеральный совет примет решение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация ослабить меры с 22 марта. Правительство будет учитывать четыре эпидемиологических показателя, три из которых в настоящее время превышают установленные пороговые уровни.
Covid-19: новые дозы вакцины для ШвейцарииКонфедерация заключила новый контракт с компанией Pfizer/BioNTech на покупку более 3 млн доз вакцины, поставки которых начнутся в апреле. Ожидается, что все желающие смогут привиться к лету.
Гражданство для внуков иммигрантов: миссия невыполнима?С 2018 года внуки иммигрировавших в Швейцарию иностранцев могут получить гражданство по облегченной процедуре. По данным NZZ am Sonntag, этой возможностью воспользовались только 1868 человек – бюрократические препятствия оказались выше, чем ожидалось.
Добавить комментарий