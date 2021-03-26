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пятница, 26 марта 2021 года   

Заголовок

Герхард Рихтер. "Пейзажи"

Заголовок на французском

Gerhard Richter. "Paysage"

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2021-03-23 00:00:00 по 2021-07-25 00:00:00

Анонс русский

В Kunsthaus Zurich проходит первая в стенах цюрихского музея персональная выставка важнейшего немецкого художника нашего времени. Подробности здесь

Анонс французский

La première exposition solo d’un des plus grands artistes contemporains allemands se tient au Kunsthaus Zürich. Les détails. 

 

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