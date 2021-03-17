Добро пожаловать в Швейцарию, Ваше Величество

В Конфедерации нет и не было королей, и, наверное, именно поэтому демократические гельветы неравнодушны к историям о королевских династиях. Форум истории Швейцарии посвятил выставку членам королевских семей, посетившим альпийскую республику. Подробности.
La Suisse ne possède pas de tradition royale, et pourtant – ou justement pour cette raison – les Suisses démocratiques se passionnent pour les histoires des dynasties royales. Le Forum de l’histoire suisse consacre une exposition aux membres de familles royales qui ont visité la Suisse. Détails.
Алексей Бродович, модный революционерМузей дизайна в Цюрихе представляет более 250 работ Алексея Бродовича, который произвел переворот в визуальном оформлении журналов и модной фотографии и который считается пионером современного графического дизайна.
Развод и алименты в ШвейцарииВ новых решениях Федеральный суд (ФС) Швейцарии разъяснил важные вопросы, касающиеся права на содержание, и внес некоторые изменения в порядок рассмотрения дел. В будущем для расчета всех видов алиментов на детей или супругов будет использоваться единый метод.
«Любовь» Мориса ДениДо 16 мая в Кантональном музее изобразительных искусств в Лозанне работает выставка видного теоретика художественной группы Наби, чьи работы хранятся и в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
Covid-19: новые дозы вакцины для ШвейцарииКонфедерация заключила новый контракт с компанией Pfizer/BioNTech на покупку более 3 млн доз вакцины, поставки которых начнутся в апреле. Ожидается, что все желающие смогут привиться к лету.
Год с коронавирусомЗавтра мы отметим странную годовщину – ровно год назад Швейцарию накрыла первая волна пандемии и местная жизнь замерла. Есть, над чем поразмыслить.
На что швейцарцы тратят сбережения?По оценкам Института конъюнктурных исследований (KOF) при Федеральной политехнической школе Цюриха (ETHZ), швейцарские домохозяйства сэкономили в прошлом году в общей сложности почти 130 млрд франков. Что же они купят на эти деньги?
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