Добро пожаловать в Швейцарию, Ваше Величество

В новых решениях Федеральный суд (ФС) Швейцарии разъяснил важные вопросы, касающиеся права на содержание, и внес некоторые изменения в порядок рассмотрения дел. В будущем для расчета всех видов алиментов на детей или супругов будет использоваться единый метод.