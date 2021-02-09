В музей через видеоигру

Расположенный в Базеле Фонд Бейлера, где собрана огромная коллекция произведений искусства, представляющих современность, открыл двери для посетителей… в виртуальном пространстве. Подробности – в нашей статье.
La Fondation Beyeler basée à Bâle, qui abrite une immense collection d'art contemporain, a ouvert ses portes aux visiteurs ... dans un espace virtuel. Plus d’info est disponible dans notre article.
Covid-19: кто должен предъявлять ПЦР-тест?В связи с пандемией на въезд в Швейцарию распространяются специальные положения. С понедельника 8 февраля тест будет необходим тем, кто прибывает самолетом, и тем, кто находился в «зоне риска». Дети до 12 лет освобождаются от этого обязательства.
Covid-19: «пандемия в пандемии»Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация с точки зрения статистических показателей улучшается, новые варианты вируса продолжают распространяться – об этом заявил на состоявшейся в среду пресс-конференции федеральный советник Ален Берсет. По его словам, ослабление мер борьбы с коронавирусом пока не представляется возможным.
Мощный голос «слабого» полаПочти ровно 50 лет назад, 7 февраля 1971 года, жительницы Швейцарии получили право участвовать в выборах народных представителей и быть ими избранными. Рассказываем об основных этапах предшестовавшего этому событию процесса.
Covid-19: новые правила въезда в ШвейцариюС 8 февраля перед въездом в страну необходимо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также оставлять свои контактные данные и заполнять специальный онлайн-формуляр.
Граф Прозор, богемный дипломат. Часть IМы продолжаем открывать для вас малоизвестные страницы российско-швейцарских отношений. Сегодня - первая часть рассказа о судьбе российско-литовского дипломата.
Covid-19: кто должен предъявлять ПЦР-тест?В связи с пандемией на въезд в Швейцарию распространяются специальные положения. С понедельника 8 февраля тест будет необходим тем, кто прибывает самолетом, и тем, кто находился в «зоне риска». Дети до 12 лет освобождаются от этого обязательства.
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