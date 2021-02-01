"Музыкальные вершины"

Впервые за всю свою историю международный музыкальный фестиваль в Гштааде пройдет в режиме онлайн. Подробности здесь.
Le festival international de la musique classique aura lieu online pour la première fois de son histoire. Les détails.
Covid-19: новые решения швейцарского правительстваНа состоявшемся 27 января заседании Федеральный совет принял решения о покрытии расходов на тестирование людей, не имеющих симптомов, и о внесении изменений в правила соблюдения карантина.
Covid-19: на «британский» вариант приходится 10% инфекцийКоличество заражений новыми вариантами коронавируса в Швейцарии продолжает расти. На сегодняшний день мутации были обнаружены в более чем 1100 пробах, тогда как неделю назад их было около 400.
Русский «Роман о Лондоне»На-днях в книжных магазинах появился переизданный лозаннским издательством Éditions Noir sur Blanc роман сербского писателя Милоша Црнянского, позволивший нам открыть для себя нового автора.
Covid-19: возможна ли аллергия на вакцину?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic опубликовал предварительные результаты по аллергическим и анафилактическим реакциям на прививки против нового коронавируса. Аллергический ринит, пищевая аллергия и астма не являются противопоказаниями к вакцинации, сообщают эксперты организации.
Самые красивые деревни ШвейцарииВ рамках проекта «Магия прекрасных мест» Федеральное управление культуры и Швейцарский туристический офис отобрали 20 малоизвестных широкой публике городков, представляющих интерес с точки зрения архитектуры и включенных в федеральный список подлежащих охране объектов национального значения.
Covid-19: новые решения швейцарского правительстваНа состоявшемся 27 января заседании Федеральный совет принял решения о покрытии расходов на тестирование людей, не имеющих симптомов, и о внесении изменений в правила соблюдения карантина.
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