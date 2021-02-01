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вторник, 2 февраля 2021 года   

Заголовок

"Музыкальные вершины"

Заголовок на французском

"Les Sommets Musicaux"

Город

Гштаад

Город на французском

Gstaad

Дата Афиши

с 2021-01-30 00:00:00 по 2021-02-06 00:00:00

Анонс русский

Впервые за всю свою историю международный музыкальный фестиваль в Гштааде пройдет в режиме онлайн. Подробности здесь.

Анонс французский

Le festival international de la musique classique aura lieu online pour la première fois de son histoire. Les détails

 

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