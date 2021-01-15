Кинофестиваль Black Movie

22-й Международный фестиваль независимых фильмов Black Movie состоится с 18 по 27 января в онлайн-формате. Подробности.
Le 22e Festival international de films indépendants Black Movie aura lieu du 22 au 31 janvier 2021 en ligne. Détails.
Covid-19: Берн ужесточает противоэпидемические мерыВ связи с напряженной эпидемиологической обстановкой Федеральный совет решил ввести дополнительные ограничения для борьбы с распространением SARS-CoV-2.
Covid-19: Берн планирует новый локдаун?Увеличение индекса репродукции вируса, подробные планы Федерального совета, реакция партий и организаций на грядущие ограничения, эффект от закрытия школ – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.
Covid-19 и возможный выбор вакциныНаша Газета рассказывала о ходе вакцинации в Швейцарии с использованием препарата Pfizer/BioNTech, а также о том, что Берн заказал миллионы доз еще у двух производителей – Moderna и AstraZeneca. Смогут ли швейцарцы выбирать вакцину?
Covid-19: Берн ужесточает противоэпидемические мерыВ связи с напряженной эпидемиологической обстановкой Федеральный совет решил ввести дополнительные ограничения для борьбы с распространением SARS-CoV-2.
Вакцины есть, но хватит ли флаконов?Эксперты опасаются, что крупнейшую в истории Швейцарии кампанию по вакцинации может затормозить нехватка стеклянных флаконов для доз препарата: в этом году понадобится 10 млрд емкостей, кроме ежегодных 25 млрд для других лекарств. Лидер производства в этой сфере – немецкая фирма Schott с отделениями в Швейцарии.
Covid-19: Берн планирует новый локдаун?Увеличение индекса репродукции вируса, подробные планы Федерального совета, реакция партий и организаций на грядущие ограничения, эффект от закрытия школ – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.
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