Так называется первая музейная выставка, в рамках которой вступают в диалог Огюст Роден и Жан (Ханс) Арп. Подробности здесь.
Voici le titre donné à la première exposition muséale qui fait dialoguer Auguste Rodin et Jean (Hans) Arp. Les détails.
Roche + Moderna = гарантия успеха?Швейцарский и американский гиганты объединили усилия в тестировании вакцины против коронавируса. Финансовый аспект этой договоренности не разглашается.
Covid-19: новые ограничения в ШвейцарииНа состоявшемся 11 декабря заседании Федеральный совет принял решение об усилении мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Цель заключается в дальнейшем сокращении контактов и предотвращении скопления людей.
В Швейцарии выбран новый президентВ 2021 году Ги Пармелен сменит на этом посту Симонетту Соммаругу. Он был избран в среду Федеральной ассамблеей 188 голосами из 202 действительных бюллетеней.
Новый глава UBS под прицелом прокуратурыНаша Газета писала о смене генерального директора банка UBS: после Серджио Эрмотти эта должность досталась Ральфу Хамерсу, который много лет проработал в нидерландском банке ING. Не успел он проявить себя на новом месте, как им заинтересовалась прокуратура.
Covid-19 и особенности швейцарского федерализмаФедеральный совет полагает, что эпидемиологическая ситуация оправдывает введение дополнительных ограничений, которые будут оглашены сегодня. Власти же романдских кантонов настаивают на том, что новые меры необходимо адаптировать к конкретным ситуациям в разных регионах Швейцарии.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
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