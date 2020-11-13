Хатия Буниатишвили выступит в Женеве

Чайковский и Брамс против пандемии. Так можно было бы назвать концерт Оркестра Романдской Швейцарии, который, хоть и в онлайн, но состоится 18 ноября и будет доступен всем. Подробности здесь.
Tchaïkovski et Brahms contre la pandémie de CoVid-19.C’est ainsi qu’on aurait pu intituler le concert de l’Orchestre de la Suisse Romande qui aura lieu le 18 novembre – online mais pour tout le monde. Les détails.
Covid-19: будут ли новые ограничения?В среду состоялось еженедельное заседание Федерального совета, после которого министр здравоохранения Ален Берсе провел пресс-конференцию и проинформировал о новых решениях правительства. Кто первым получит вакцину? Будет ли она обязательной? Стоит ли ждать ужесточения мер? О развитии ситуации читайте в нашем обзоре.
Романдия – один из самых затронутых Covid-19 регионов ЕвропыПо данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), кантоны Женева, Вале, Фрибург и Юра относятся к европейским регионам с самой высокой частотой новых случаев Covid-19. Однако, по оценкам швейцарских экспертов в области здравоохранения, эпидемобстановка в стране сейчас не такая пессимистичная, какой она была всего несколько дней назад, хотя показатели все еще остаются критичными.
Covid-19: наметилась стабилизация ситуацииПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), количество случаев и госпитализаций несколько снизилось по сравнению с прошлой неделей, но смертность продолжает расти.
Covid-19: будут ли новые ограничения?В среду состоялось еженедельное заседание Федерального совета, после которого министр здравоохранения Ален Берсе провел пресс-конференцию и проинформировал о новых решениях правительства. Кто первым получит вакцину? Будет ли она обязательной? Стоит ли ждать ужесточения мер? О развитии ситуации читайте в нашем обзоре.
Ответственные швейцарские компанииНа всенародном голосовании, которое пройдет 29 ноября этого года, жителям Конфедерации предстоит выразить свое мнение об инициативе «Ответственные компании». Почему оппоненты говорят, что ее авторы исходили из гуманных соображений, но предлагают не лучшее решение?
Решающий бой швейцарских антимилитаристовРеферендум 29 ноября этого года станет важным испытанием для организации «Группа за Швейцарию без армии» (GSsA/GSoA). Антимилитаристы узнают, каково их реальное влияние на умы граждан, так как им предстоит выразить свое мнение об инициативе «За запрет финансирования производителей оружия», которую GSsA/GSoA запустила совместно с молодежным отделением Партии зеленых.
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