Хатия Буниатишвили выступит в Женеве

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), кантоны Женева, Вале, Фрибург и Юра относятся к европейским регионам с самой высокой частотой новых случаев Covid-19. Однако, по оценкам швейцарских экспертов в области здравоохранения, эпидемобстановка в стране сейчас не такая пессимистичная, какой она была всего несколько дней назад, хотя показатели все еще остаются критичными.