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пятница, 13 ноября 2020 года   

Заголовок

Хатия Буниатишвили выступит в Женеве

Заголовок на французском

Khatia Bunitiashvili à Genève

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2020-11-11 00:00:00 по 2020-11-18 00:00:00

Анонс русский

Чайковский и Брамс против пандемии. Так можно было бы назвать концерт Оркестра Романдской Швейцарии, который, хоть и в онлайн, но состоится 18 ноября и будет доступен всем. Подробности здесь.

Анонс французский 

Tchaïkovski et Brahms contre la pandémie de CoVid-19.C’est ainsi qu’on aurait pu intituler le concert de l’Orchestre de la Suisse Romande qui aura lieu le 18 novembre – online mais pour tout le monde. Les détails

 

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