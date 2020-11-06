Рембрандт в Базеле

В Базельском художественном музее проходит выставка «Восток Рембрандта», посвященная пересечения культур Запада и Востока в работах голландских художников Золотого века. Подробности.
Le Kunstmuseum de Bâle propose une exposition «L’Orient de Rembrandt» consacrée aux rencontres entre l’ouest et l’est dans les oeuvres des artistes de l’Âge d’or hollandais. Détails.
Covid-19: 93 летальных исхода за 72 часаПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) от 2 ноября, за три дня в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 21 926 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и 497 госпитализаций. Кроме того, власти сообщили о 93 скончавшихся – неделей ранее их было 37.
Covid-19: «К сожалению, наши прогнозы сбылись»Руководитель научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил в ходе состоявшегося в пятницу брифинга, что больницы могут быть переполнены в ближайшие недели, если рост заражений не остановится.
Covid-19: текущая ситуация и решения Федерального советаНовый рекорд заражений, продление срока выплаты пособий в связи с потерей заработка, меры поддержки для конкретных отраслей, помощь армии – мы продолжаем информировать о развитии эпидемии в Швейцарии.
Covid-19: «Отделения интенсивной терапии могут достигнуть предела через пять дней»На состоявшемся во вторник брифинге глава отдела контроля над инфекционными заболеваниями федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Виржини Массере заявила, что резерв мест в палатах интенсивной терапии составляет 27%.
Covid-19: «К сожалению, наши прогнозы сбылись»Руководитель научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил в ходе состоявшегося в пятницу брифинга, что больницы могут быть переполнены в ближайшие недели, если рост заражений не остановится.
Covid-19: текущая ситуация и решения Федерального советаНовый рекорд заражений, продление срока выплаты пособий в связи с потерей заработка, меры поддержки для конкретных отраслей, помощь армии – мы продолжаем информировать о развитии эпидемии в Швейцарии.
Добавить комментарий