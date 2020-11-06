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пятница, 6 ноября 2020 года   

Заголовок

Рембрандт в Базеле

Заголовок на французском

Rembrandt à Bâle

Город

Базель

Город на французском

Bâle

Дата Афиши

с 2020-11-06 00:00:00 по 2021-02-14 00:00:00

Анонс русский

В Базельском художественном музее проходит выставка «Восток Рембрандта», посвященная пересечения культур Запада и Востока в работах голландских художников Золотого века. Подробности.

Анонс французский

Le Kunstmuseum de Bâle propose une exposition «L’Orient de Rembrandt» consacrée aux rencontres entre l’ouest et l’est dans les oeuvres des artistes de l’Âge d’or hollandais. Détails.

 

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