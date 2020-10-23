Страх, любовь и ненависть во время пандемии

Социальное дистанцирование, частичная занятость, обязательные маски, страх утраты, волна солидарности и взаимопомощи: в Бернском художественном музее проходит выставка, посвященная противоречивым чувствам, которые мы испытываем во время пандемии. Подробности.
«Distanciation sociale», chômage partiel, port du masque obligatoire, peur de perdre, mais aussi une grande vague de solidarité et de serviabilité: les sentiments contradictoires qui animent désormais nombre d’êtres humains en ces temps de pandémie forment le point de départ d’une exposition au Kunstmuseum Bern. Détails.
Covid-19: новые ограничения в ШвейцарииНа состоявшемся в воскресенье внеочередном заседании Федеральный совет принял ряд мер по противодействию резкому росту заболеваемости новым коронавирусом по всей стране. Новые правила вступают в силу 19 октября.
Covid-19: вторая волна пришла в ШвейцариюПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии были зарегистрированы 5596 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 115 госпитализаций и одиннадцать летальных исходов.
Правила стиля для ZoomЧто надеть, откуда выйти в сеть, куда направить свет – на что стоит обратить внимание, чтобы хорошо выглядеть во время встреч по видеосвязи?
Covid-19: вторая волна пришла в ШвейцариюПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии были зарегистрированы 5596 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 115 госпитализаций и одиннадцать летальных исходов.
Швейцарские парламентарии встретились со Светланой ТихановскойВ рамках официального визита в страны Балтии председательница Национального совета Изабель Море провела встречу с лидером белорусской оппозиции.
Уловки страховых компаний ШвейцарииСтраховые компании предлагают скидки при одновременном оформлении полисов страхования жилья и гражданской ответственности, но взносы в таком случае могут быть до 60% выше, чем при оформлении каждого полиса отдельно. Читайте о том, как не попасться на удочку.
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