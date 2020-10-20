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вторник, 20 октября 2020 года   

Заголовок

Маски и театр

Заголовок на французском

Masques et Théâtre

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2020-10-16 00:00:00 по 2021-04-11 00:00:00

Анонс русский

Очень необычная выставка проходит в женевском Фонде Мартина Бодмера. Она заинтересует всех любителей театра и прикладного искусства. Подробности здесь.

Анонс французский

A l'attention des amateurs du théâtre et des arts décoratifs: une exposition très interessante a lieu dans la Fondation Martin Bodmer à Genève. Les détails.

 

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