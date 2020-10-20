Маски и театр

Очень необычная выставка проходит в женевском Фонде Мартина Бодмера. Она заинтересует всех любителей театра и прикладного искусства. Подробности здесь.
A l'attention des amateurs du théâtre et des arts décoratifs: une exposition très interessante a lieu dans la Fondation Martin Bodmer à Genève. Les détails.
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Covid-19: 2823 новых случая за суткиПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии зарегистрированы восемь новых летальных исходов и 57 госпитализаций. Доля положительных тестов составила 13,63%.
Хроника Covid-19 в ШвейцарииАктуальная статистика, новые тесты Roche, побочные эффекты ношения масок, коронавирус в Ватикане – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.
Счастье во время пандемииНа фоне санитарного кризиса изменились привычки людей, их отношение к работе, общению и развлечениям. Как в такой ситуации сохранять внутреннее спокойствие или вообще чувствовать себя счастливым?
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