Лучшие часы мира

Les meilleures montres du monde

Шо-де-Фон - Цюрих - Берн - Женева

La Chaux-de-Fonds - Zurich - Berne - Genève

с 2020-10-15 00:00:00 по 2020-11-15 00:00:00

Вплоть до 15 ноября 84 модели часовых новинок, отобранные членами Академии Женевской премии высокого часового искусства (GPHG), которая 12 ноября этого года будет вручена в двадцатый раз, совершают турне по Швейцарии. Подробности и расписание вы найдете здесь.