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пятница, 16 октября 2020 года   

Заголовок

Лучшие часы мира

Заголовок на французском

Les meilleures montres du monde

Город

Шо-де-Фон - Цюрих - Берн - Женева

Город на французском

La Chaux-de-Fonds - Zurich - Berne - Genève

Дата Афиши

с 2020-10-15 00:00:00 по 2020-11-15 00:00:00

Анонс русский

Вплоть до 15 ноября 84 модели часовых новинок, отобранные членами Академии Женевской премии высокого часового искусства (GPHG), которая 12 ноября этого года будет вручена в двадцатый раз, совершают турне по Швейцарии. Подробности и расписание вы найдете здесь.

Анонс французский

Les 84 montres présélectionnées par l'Académie du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) qui sera décerné à Genève le 20 novembre 2020, sont en tournée à travers la Suisse. Voici les détails.

 

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