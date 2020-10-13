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вторник, 13 октября 2020 года   

Заголовок

Голодный лев в Базеле

Заголовок на французском

Un lion a faim à Bâle

Город

Базель

Город на французском

Bâle

Дата Афиши

с 2020-10-12 00:00:00 по 2021-03-28 00:00:00

Анонс русский

В Фонде Бейлера представлены шедевры собрания, относящиеся к периодом классического модернизама и современного искусства. Подробности здесь.

Анонс французский

La Fodation Beyeler à Bâle invite à l'exposition des chefs-d'oeuvre de l'art du modernisme classique et contemporaine. Les détails.

 

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