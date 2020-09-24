Этот фестиваль - первый в Швейцарии фотофестиваль под открытым небом, настоящая биеннале визуальных искусств. Вы еще успеете побывать на выпуске этого года - до 27 сентября. Подробности здесь.
Le Festival Images Vevey, Biennale des arts visuels, est le premier festival de photographie en plein air de Suisse. Il est à visiter jusq'à 27 septembre. Les détails.
Covid-19: снова больше 500 случаевНа состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.
«Месть за пророка»Убийство, совершенное в Морже в прошлую субботу, вновь выносит на поверхность вопрос об ответственности правоохранительных органов за наблюдением за лицами, представляющими опасность для общества.
Экономика восстанавливается, но…Согласно экспертам Credit Suisse, в ближайшие месяцы уровень безработицы в Швейцарии должен вырасти и достигнуть почти 4% к середине 2021 года. Негативный эффект от коронавируса еще долго будет ощущаться на мировой экономике.
Covid-19: снова больше 500 случаевНа состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Утвержден размер страховых взносов на 2021 годСтоимость обязательной медстраховки в следующем году увеличится на 0,5% по сравнению с 2020 годом и составит в среднем 316,50 франков. В зависимости от кантона размер взносов изменится от -1,6% до +2,1%.
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