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четверг, 24 сентября 2020 года   

Заголовок

Images Vevey

Заголовок на французском

Images Vevey

Город

Веве

Город на французском

Vevey

Дата Афиши

с 2020-09-23 00:00:00 по 2020-09-27 00:00:00

Анонс русский

Этот фестиваль - первый в Швейцарии фотофестиваль под открытым небом, настоящая биеннале визуальных искусств. Вы еще успеете побывать на выпуске этого года - до 27 сентября. Подробности здесь.

Анонс французский

Le Festival Images Vevey, Biennale des arts visuels, est le premier festival de photographie en plein air de Suisse. Il est à visiter jusq'à 27 septembre. Les détails.

 

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