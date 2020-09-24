Images Vevey

Images Vevey

Веве

Vevey

с 2020-09-23 00:00:00 по 2020-09-27 00:00:00

Этот фестиваль - первый в Швейцарии фотофестиваль под открытым небом, настоящая биеннале визуальных искусств. Вы еще успеете побывать на выпуске этого года - до 27 сентября. Подробности здесь.