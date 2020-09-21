Аннемари Шварценбах: в поисках главного

В Центре Пауля Клее проходит первая в Швейцарии выставка фоторабот Аннемари Шварценбах, сделанных во время ее долгих путешествий по Африке, Америке, Азии и Европе, в том числе по Советскому Союзу. Подробности.
Le Zentrum Paul Klee rend hommage pour la première fois en Suisse à l’oeuvre photographique d’Annemarie Schwarzenbach et présente ses clichés réalisés lors de ses longs voyages à travers l’Afrique, l’Amérique, l’Asie et l’Europe, y compris l’Union Soviétique. Détais.
Covid-19: больше 500 случаев за суткиПо подсчетам телеканала RTS, за последние 14 дней в Швейцарии превышена отметка в 60 случаев заболевания Covid-19 на 100 000 жителей. Другими словами, по определению самих же швейцарских властей, Конфедерацию можно отнести к «территориям с высоким риском заражения новым коронавирусом».
Лучшие работодатели Швейцарии 2020 годаПредлагаем вниманию читателей рейтинги компаний Конфедерации, создавших наилучшие условия труда для своих сотрудников.
Covid-19: снова больше 500 случаевНа состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.
Covid-19: снова больше 500 случаевНа состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларовШвейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении активов, конфискованных в рамках уголовного дела, связанного с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.
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