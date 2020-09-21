Аннемари Шварценбах: в поисках главного

По подсчетам телеканала RTS, за последние 14 дней в Швейцарии превышена отметка в 60 случаев заболевания Covid-19 на 100 000 жителей. Другими словами, по определению самих же швейцарских властей, Конфедерацию можно отнести к «территориям с высоким риском заражения новым коронавирусом».