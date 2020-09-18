Из XIX века в Средневековье

Как в прошлые века заботились о своем здоровье? Какие продавались лекарственные травы? О каких историях любви помнят стены швейцарских замков? Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить 4 октября, в День швейцарских замков. Подробности – в нашей статье.
Comment protégeait-on sa santé au cours des siècles passés? Quelles herbes médicinales vendait-on? De quelles histoires d'amour les murs des châteaux suisses se souviennent-ils? Vous pouvez écouter les réponses à ces questions et à bien d'autres le 4 octobre, durant la Journée des châteaux suisses. Plus d’info est disponible dans notre article.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Швейцарская экономика после пандемииСогласно исследованию, опубликованному женевской консалтинговой компанией Horizon Insight and Strategy, Конфедерация – на четвертом месте среди 122 стран по способности ее экономики к восстановлению после санитарного кризиса. Рейтинг возглавили Финляндия, Норвегия и Германия.
Пенсионная система ШвейцарииДожить до пенсии! А еще лучше – до достойной, спокойной пенсии. Не об этом ли мечтает большинство из нас? О том, как достичь этой цели в Швейцарии, рассказывает юридический консультант Нашей Газеты.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Права пассажиров будут лучше защищеныС 2021 года пассажиры будут иметь право на компенсацию в случае опоздания общественного транспорта. Железнодорожная компания SBB/CFF уже начинает готовиться к нововведению и в ближайшее время приступит к тестированию системы возмещения стоимости билетов.
Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларовШвейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении активов, конфискованных в рамках уголовного дела, связанного с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.
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