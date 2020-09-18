Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 18 сентября 2020 года   

Заголовок

Из XIX века в Средневековье

Заголовок на французском

Un saut du XIX sciècle au Moyen âge

Город

Морж-Монтре-Беллинцона

Город на французском

Morges-Montreux-Bellinzona

Дата Афиши

с 2020-10-04 00:00:00 по 2020-10-04 00:00:00

Анонс русский

Как в прошлые века заботились о своем здоровье? Какие продавались лекарственные травы? О каких историях любви помнят стены швейцарских замков? Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить 4 октября, в День швейцарских замков. Подробности – в нашей статье.

Анонс французский

Comment protégeait-on sa santé au cours des siècles passés? Quelles herbes médicinales vendait-on? De quelles histoires d'amour les murs des châteaux suisses se souviennent-ils? Vous pouvez écouter les réponses à ces questions et à bien d'autres le 4 octobre, durant la Journée des châteaux suisses. Plus d’info est disponible dans notre article.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 82.59
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
"Француз" | "Le Français"
среда, 30 сентября 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: новые решения правительства

 Федеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу  сегодня, 14 сентября 2020 года.

Всего просмотров: 3,771

Швейцарская экономика после пандемии

 Согласно исследованию, опубликованному женевской консалтинговой компанией Horizon Insight and Strategy, Конфедерация – на четвертом месте среди 122 стран по способности ее экономики к восстановлению после санитарного кризиса. Рейтинг возглавили Финляндия, Норвегия и Германия.

Всего просмотров: 1,470

Пенсионная система Швейцарии

 Дожить до пенсии! А еще лучше – до достойной, спокойной пенсии. Не об этом ли мечтает большинство из нас? О том, как достичь этой цели в Швейцарии, рассказывает юридический консультант Нашей Газеты.

Всего просмотров: 1,345
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: новые решения правительства

 Федеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу  сегодня, 14 сентября 2020 года.

Всего просмотров: 3,771

Права пассажиров будут лучше защищены

 С 2021 года пассажиры будут иметь право на компенсацию в случае опоздания общественного транспорта. Железнодорожная компания SBB/CFF уже начинает готовиться к нововведению и в ближайшее время приступит к тестированию системы возмещения стоимости билетов.

Всего просмотров: 515

Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов

 Швейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении активов, конфискованных в рамках уголовного дела, связанного с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

Всего просмотров: 633
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top