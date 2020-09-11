Swiss Press Photo 2020

Вплоть до 11 октября в Kornhausforum в Берне можно полюбоваться на самые удачные снимки фотожурналистов и вновь пережить запечатленные ими моменты нашей жизни. Подробности здесь.
Les meilleures images captées par les photographes de la presse suisse en 2019 sont à admirer au Kornhausforum Bern jusqu’à 11 octobre – une occasion de revivre les moments forts de l’année passée. Les détails.
Швейцарцы переезжают на дачиСпрос на виллы и загородные дома резко возрос после периода самоизоляции. Возможность удаленной работы также побуждает горожан перебираться поближе к природе.
Covid-19: Швейцария включила Украину в «карантинный» списокФедеральное управления здравоохранения (OFSP/BAG) обновило список стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать карантин, добавив в перечень десять новых государств, включая Украину и Хорватию, и удалив восемь, в том числе Казахстан и Кыргызстан. Новый список действует с понедельника.
Пауль Клее: жизнь как путешествиеВ Центре Пауля Клее открылась выставка, которая дает представление о творчестве художника через рассказ о местах, в которых он жил, творил и искал вдохновение.
Швейцарские банки-информаторыЗа последние 10 лет руководство швейцарских компаний, в первую очередь банков, стало намного чаще информировать следственные органы о возможных случаях отмывания денег. Зачем менеджеры так поступают, и к чему это приводит?
Швейцария готовится к природным сюрпризам19 августа Федеральный совет утвердил план действий на 2020-2025 гг., включающий меры адаптации к изменению климата. Одна из его целей – сохранить качество жизни населения.
Covid-19: как развивается эпидемия в Швейцарии?Проведенное телеканалом SRF исследование объясняет, почему число новых случаев заражения в Конфедерации растет, а количество госпитализаций остается стабильным.
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