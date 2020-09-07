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вторник, 8 сентября 2020 года   

Заголовок

Искусство и кино

Заголовок на французском

Arts et cinéma

Город

Лозанна

Город на французском

Lausanne

Дата Афиши

с 2020-09-03 00:00:00 по 2021-01-03 00:00:00

Анонс русский

Вплоть до 3 января 2021 года в Фонде Эрмитаж в Лозанне можно посетить выставку, посвященную связям между изобразительным искусством и одним из главных визуальных прорывов 20 века – кино. Подробности здесь.

Анонс французский

C’est le titre d’une exposition qui s’ouvre aujourd’hui à la Fondation de l’Hermitage à Lausanne et qui est consacrée aux liens entre les beaux-arts et l’une des grandes révolutions visuelles du 20e siècle : le cinéma. Détails.

 

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среда, 30 сентября 2020 года
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