«Занять позицию»

Для обеспечения быстрого доступа населения Конфедерации к вакцине Берн заключил с американской компанией Moderna контракт на закупку препарата: если он успешно пройдет испытания и будет допущен на швейцарский рынок, то вакцинацию пройдут 2,25 млн человек.