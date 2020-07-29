Образование и наука Covid-19 и обмен студентами Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Фрибург-Невшатель Из-за пандемии многие студенты вынуждены остаться в родных университетах, оставив на неопределенное время мечты о том, как они будут постигать науки в стенах иностранных вузов. Часть учащихся пока не знают, смогут ли осенью отправиться в другие государства по программам обмена. подробнее