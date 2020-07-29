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среда, 29 июля 2020 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

Covid-19 и обмен студентами

Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Фрибург-Невшатель

Из-за пандемии многие студенты вынуждены остаться в родных университетах, оставив на неопределенное время мечты о том, как они будут постигать науки в стенах иностранных вузов. Часть учащихся пока не знают, смогут ли осенью отправиться в другие государства по программам обмена.

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Политика

Тернистый путь к швейцарскому гражданству

Заррина Салимова, Цюрих

Комиссия города Шлирен (кантон Цюрих) отказала в натурализации выходцу из Ирана, который недобрал полбалла во время теста на получение гражданства. Иностранец подал апелляцию и добился повторного рассмотрения дела.

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Здоровье

Наши ноги, красивые и здоровые

Надежда Сикорская, Лозанна

Рекламные статьи на медицинские темы чаще всего касаются эстетической хирургии. Реже – здоровья волос или современных методов исправления дефектов зрения и зубов. Но рекламировать способы лечения варикозно расширенных вен?! На такое отважатся лишь партнеры нашей газеты из Genolier Patient Services, уверенные в высочайшем профессионализме своих врачей и качестве обслуживания пациентов.

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