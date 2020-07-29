Главное на сегодня.
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Образование и наука
Covid-19 и обмен студентамиЛейла Бабаева, Женева-Лозанна-Фрибург-Невшатель
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Из-за пандемии многие студенты вынуждены остаться в родных университетах, оставив на неопределенное время мечты о том, как они будут постигать науки в стенах иностранных вузов. Часть учащихся пока не знают, смогут ли осенью отправиться в другие государства по программам обмена.
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Политика
Тернистый путь к швейцарскому гражданствуЗаррина Салимова, Цюрих
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Комиссия города Шлирен (кантон Цюрих) отказала в натурализации выходцу из Ирана, который недобрал полбалла во время теста на получение гражданства. Иностранец подал апелляцию и добился повторного рассмотрения дела.
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Здоровье
Наши ноги, красивые и здоровыеНадежда Сикорская, Лозанна
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Рекламные статьи на медицинские темы чаще всего касаются эстетической хирургии. Реже – здоровья волос или современных методов исправления дефектов зрения и зубов. Но рекламировать способы лечения варикозно расширенных вен?! На такое отважатся лишь партнеры нашей газеты из Genolier Patient Services, уверенные в высочайшем профессионализме своих врачей и качестве обслуживания пациентов.
Covid-19: 42 страны в «карантинном списке»Швейцария обновила список стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2, исключив из него Беларусь и Швецию и добавив более десятка новых государств, в том числе Казахстан и Киргизстан.
Штраф за карантинВ кантоне Санкт-Галлен будут штрафовать родителей, дети которых не смогут прийти в школу в начале нового учебного года, соблюдая карантин после путешествия в одну из стран с высоким риском заражения коронавирусом. Как обстоят дела в других кантонах?
Президент Швейцарии посетила УкраинуВ рамках государственного визита Симонетта Соммаруга провела переговоры со своим украинским коллегой, Владимиром Зеленским, а также совершила поездку в Донбасский регион.
Штраф за карантинВ кантоне Санкт-Галлен будут штрафовать родителей, дети которых не смогут прийти в школу в начале нового учебного года, соблюдая карантин после путешествия в одну из стран с высоким риском заражения коронавирусом. Как обстоят дела в других кантонах?
Covid-19: единый тест для исследования популяционного иммунитета в ШвейцарииВ Конфедерации для проведения исследований с целью оценки количества людей, переболевших новым коронавирусом, будет использоваться серологический тест, разработанный в Университетском госпитальном центре кантона Во (CHUV).
Huawei, 5G и ШвейцарияВеликобритания запретила Huawei создавать сети 5G, подозревая эту компанию в шпионаже в пользу Пекина. Китайцы не сдаются и расширяют деятельность в Швейцарии, которая традиционно сохраняет нейтральную позицию.