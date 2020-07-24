Ткани средневековой Испании

До 8 ноября в фонде Абегг проходит выставка ценных шелковых тканей из знаменитых ткацких мастерских Аль-Андалуса – территории на юге Испании, которая когда-то находилась под властью мусульманских династий. Подробности.
Jusq’au 8 novembre, la Fondation Abegg présente une exposition de précieuses soieries qui proviennent des grands ateliers de tissage d’al-Andalus, le territoire sous la domination des dynasties musulmanes, au sud de l’Espagne. Détails.
Covid-19: 42 страны в «карантинном списке»Швейцария обновила список стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2, исключив из него Беларусь и Швецию и добавив более десятка новых государств, в том числе Казахстан и Киргизстан.
Дальнейшее ослабление ограничений на въезд в ШвейцариюС 20 июля пассажиры, прибывающие из двух десятков стран, включая Канаду и Австралию, снова смогут пересечь швейцарскую границу.
Сюрпризы для туристов в немецкоязычной ШвейцарииПутешественникам, которые видели города и природные пейзажи Романдии и Тичино, а немецкоязычные кантоны посещают нечасто, стоит обратить внимание на Цюрих, Цуг и центральную часть Конфедерации. Там тоже есть много интересного.
Covid-19: 42 страны в «карантинном списке»Швейцария обновила список стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2, исключив из него Беларусь и Швецию и добавив более десятка новых государств, в том числе Казахстан и Киргизстан.
Covid-19: единый тест для исследования популяционного иммунитета в ШвейцарииВ Конфедерации для проведения исследований с целью оценки количества людей, переболевших новым коронавирусом, будет использоваться серологический тест, разработанный в Университетском госпитальном центре кантона Во (CHUV).
Huawei, 5G и ШвейцарияВеликобритания запретила Huawei создавать сети 5G, подозревая эту компанию в шпионаже в пользу Пекина. Китайцы не сдаются и расширяют деятельность в Швейцарии, которая традиционно сохраняет нейтральную позицию.
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