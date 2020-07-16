От нити к платью

До 21 февраля 2021 года в Музее текстиля Санкт-Галлена проходит выставка, посвященная влиянию новых тканей и материалов на моду. Подробности.
L’exposition «Material matters. De la fibre à la mode» présentée jusqu’au 21 février 2021 au Musée du textile de Saint-Gall s’interroge sur l’influence que peuvent avoir sur la mode les nouveaux tissus et matières textiles. Détails.
Отель Richеmond не пережил Covid-19Начиная с 31 августа исторический женевский отель не будет больше принимать постояльцев. Не знаем, навсегда ли, но по крайней мере на неопределенный срок.
Хлороталонил и качество воды в ШвейцарииСотрудники Института исследования водных ресурсов (Eawag) обнаружили в минеральной воде из Эвиан-ле-Бена продукты распада хлороталонила – пестицида, запрещенного в ЕС и Швейцарии. Проблема касается также грунтовых вод Конфедерации.
Белорусские акции солидарности в ШвейцарииНачавшаяся в Минске волна протестных настроений накануне президентских выборов в Беларуси докатилась и до Конфедерации.
Профессии будущего в ШвейцарииЧто происходит на рынке труда, какие новые профессии появились в последнее время, и какими качествами должны будут обладать соискатели в недалеком будущем? Комментарии швейцарских специалистов.
Хлороталонил и качество воды в ШвейцарииСотрудники Института исследования водных ресурсов (Eawag) обнаружили в минеральной воде из Эвиан-ле-Бена продукты распада хлороталонила – пестицида, запрещенного в ЕС и Швейцарии. Проблема касается также грунтовых вод Конфедерации.
Huawei, 5G и ШвейцарияВеликобритания запретила Huawei создавать сети 5G, подозревая эту компанию в шпионаже в пользу Пекина. Китайцы не сдаются и расширяют деятельность в Швейцарии, которая традиционно сохраняет нейтральную позицию.
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