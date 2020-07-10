Фридрих Дюрренматт – писатель и художник

Драматург, получивший известность во всем мире благодаря своим пьесам, на протяжении всей своей жизни с увлечением рисовал и писал картины – этой менее известной стороне творчества швейцарского писателя и посвящена выставка в замке Шпиц. Подробности.
Dramaturge reconnu dans le monde entier à travers ses pièces de théâtre, Friedrich Dürrenmatt a également peint et dessiné avec passion tout au long de sa vie. Le château de Spiez présente une exposition qui met en valeur l’œuvre picturale de l’écrivain. Détails.
Covid-19: добро пожаловать в карантин!С 6 июля каждый, кто въезжает в Швейцарию из страны с высоким риском заражения, должен соблюдать десятидневный карантин. Это относится, среди прочего, к пассажирам, прибывающим из Азербайджана, Армении, Беларуси и России.
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Covid-19: возможен ли новый локдаун?Глава банка UBS Серджио Эрмотти рассказал в интервью телеканалу RTS о прогнозах восстановления экономики и причинах, по которым повторный карантин был бы невозможен.
Профессии будущего в ШвейцарииЧто происходит на рынке труда, какие новые профессии появились в последнее время, и какими качествами должны будут обладать соискатели в недалеком будущем? Комментарии швейцарских специалистов.
Слабые стороны закона об эпидемияхВ швейцарском законе об эпидемиях (LEp) не прописаны достаточно подробно условия покрытия расходов на лечение инфекционных заболеваний, подметили ученые Женевского университета. По этой причине пациенты могут оказаться в неравном положении.
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