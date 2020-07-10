Фридрих Дюрренматт – писатель и художник

Friedrich Dürrenmatt – écrivain et peintre

Шпиц

Spiez

с 2020-07-10 00:00:00 по 2020-10-25 00:00:00

Драматург, получивший известность во всем мире благодаря своим пьесам, на протяжении всей своей жизни с увлечением рисовал и писал картины – этой менее известной стороне творчества швейцарского писателя и посвящена выставка в замке Шпиц. Подробности.