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вторник, 7 июля 2020 года   

Заголовок

"Золушка"

Заголовок на французском

« La Cenerentola »

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2020-07-01 00:00:00 по 2020-09-26 00:00:00

Анонс русский

Большой театр Женевы откроет сезон 2020-21 гг. комической оперой Дж. Россини. Подробности здесь.

Анонс французский

Le Grand Théâtre de Genève ouvre la saison 2020-21 avec la dramma giocoso de G. Rossini. Les détails.

 

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