Кинофестиваль Visions du Réel - в режиме онлайн

Ежегодно в Нионе проводится один из крупнейших европейских фестивалей документальных фильмов Visions du Réel. С 17 апреля по 2 мая он пройдет в 51-й раз, но впервые – в виртуальном пространстве. В программе – несколько лент «наших» режиссеров, подробнее читайте здесь.
Chaque année à Nyon se tient Visions du Réel, l'un des plus grands festivals de cinéma documentaire européens. Du 17 avril au 2 mai, il se tiendra pour la 51-ière fois, mais pour la première fois – dans l’espace virtuel. Le programme comprend plusieurs films de «nos» réalisateurs, plus d’info est disponible dans notre article.
Коронавирус: пик эпидемии еще не пройденCovid-19 продолжает распространяться по Швейцарии. Федеральное управление здравоохранения (OFSP) объявило в четверг о 1000 новых случаев заболевания за сутки.
Коронавирус: апрель будет необычнымБыло бы «иллюзорно» полагать, что период квази-изоляции в Швейцарии закончится 19 апреля, заявил министр здравоохранения Ален Берсе во вторник, после посещения тестового центра в Люцерне.
Праведники и мародерыПо сложившейся уже традиции мы начинаем рабочую неделю с наблюдений за развитием пандемии COVID-19 в Швейцарии с морально-этической точки зрения.
Коронавирус: апрель будет необычнымБыло бы «иллюзорно» полагать, что период квази-изоляции в Швейцарии закончится 19 апреля, заявил министр здравоохранения Ален Берсе во вторник, после посещения тестового центра в Люцерне.
Средство от коронавируса?Генеральный директор швейцарской фармацевтической компании Novartis Вас Нарасимхан отметил в интервью газете SonntagsZeitung, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин – самый многообещающий в борьбе с коронавирусом.
Праведники и мародерыПо сложившейся уже традиции мы начинаем рабочую неделю с наблюдений за развитием пандемии COVID-19 в Швейцарии с морально-этической точки зрения.
Добавить комментарий