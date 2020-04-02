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четверг, 2 апреля 2020 года   

Заголовок

Кинофестиваль Visions du Réel - в режиме онлайн

Заголовок на французском

Visions du Réel aura lieu en ligne

Город

Нион

Город на французском

Nyon

Дата Афиши

с 2020-04-02 00:00:00 по 2020-05-02 00:00:00

Анонс русский

Ежегодно в Нионе проводится один из крупнейших европейских фестивалей документальных фильмов Visions du Réel. С 17 апреля по 2 мая он пройдет в 51-й раз, но впервые – в виртуальном пространстве. В программе – несколько лент «наших» режиссеров, подробнее читайте здесь.

Анонс французский

Chaque année à Nyon se tient Visions du Réel, l'un des plus grands festivals de cinéma documentaire européens. Du 17 avril au 2 mai, il se tiendra pour la 51-ière fois, mais pour la première fois – dans l’espace virtuel. Le programme comprend plusieurs films de «nos» réalisateurs, plus d’info est disponible dans notre article.

 

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