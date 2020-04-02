Кинофестиваль Visions du Réel - в режиме онлайн

Visions du Réel aura lieu en ligne

Нион

Nyon

с 2020-04-02 00:00:00 по 2020-05-02 00:00:00

Ежегодно в Нионе проводится один из крупнейших европейских фестивалей документальных фильмов Visions du Réel. С 17 апреля по 2 мая он пройдет в 51-й раз, но впервые – в виртуальном пространстве. В программе – несколько лент «наших» режиссеров, подробнее читайте здесь.