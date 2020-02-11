Волшебная флейта Матвея Дёмина

La flûte enchantée de Matvey Demin

Женева

с 2020-02-11 00:00:00 по 2020-02-17 00:00:00

27-летий музыкант, завоевавший Первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в 2019 году, выступит в женевском зале имени Франка Мартена в сопровождении ансамбля Camerata Venia под управлением Глеба Скворцова. Подробности здесь.

