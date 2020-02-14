Поль Элюар, Джеральд Крамер и Жоан Миро в Монрише

Плодом сотрудничества поэта Поля Элюара, издателя Джеральда Крамера и скульптора Жоана Миро стала выпущенная в 1958 году книга «À toute épreuve», одна из самых красивых книг 20 века с оригинальной графикой. Ей и посвящена выставка в Фонде Яна Михальского.
La collaboration entre le poète Paul Eluard, l’éditeur Gérald Cramer et l’artiste Joan Miró pour l’édition de « A toute épreuve » en 1958 a produit l’un des plux beaux livres d’artiste du XXe siècle. L'exposition à la Fondation Jan Michalski y est consacrée.
Ураган Киара в ШвейцарииПорывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.
Швейцарцы против гомофобии и доступного жильяНа референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».
675 млн долларов для борьбы с коронавирусомТакая сумма, по оценкам ВОЗ, необходима для реализации глобального плана по защите стран со слабой системой здравоохранения от вспышки 2019-нКоВ.
Ураган Киара в ШвейцарииПорывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.
Все больше швейцарцев переселяются за рубежПо данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.
Швейцарцы против гомофобии и доступного жильяНа референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».
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