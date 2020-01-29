«Эдвард Хоппер»

С 26 января по 17 мая 2020 года в Фонде Бейелера (Базель) проходит масштабная выставка выдающегося американского хужожника. Подробности здесь.
Du 26 janvier au 17 mai 2020, la Fondation Beyeler à Bâle présente une vaste exposition de paysages iconiques à l’huile ainsi qu’une sélection d’aquarelles et de dessins du grand artiste américain. Les détails.
Коронавирус: меры защиты и риски для ШвейцарииШвейцарский минздрав (OFSP) готовится к разным сценариям распространения нового типа коронавируса и вводит предупреждающие меры.
В Швейцарии разработан тест на новый коронавирусКоронавирус 2019-нКоВ, обнаруженный в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, уже проник в Таиланд, Японию, Республику Корея, Тайвань и США. В Университетском госпитале Женевы (HUG) разработали тест на выявление этого вируса.
Заморозка яйцеклеток в Швейцарии: за и противВ Конфедерации врачи рекомендуют пациенткам замораживать яйцеклетки до 35 лет, чтобы повысить шансы стать матерью в будущем. Медики рады предложить женщинам возможность продлить период вероятного наступления беременности, а оппоненты полагают, что на женщин таким образом оказывают давление.
Достоевский о Женеве: «Это ужас, а не город!»Сегодня исполняется 135 лет со дня смерти великого русского писателя, жизненный путь которого прошел и через Швейцарию. Вместе с профессиональными исследователями его творчества и просто почитателями его таланта мы решили отметить эту печальную дату оригинальной, на наш взгляд, публикацией - объяснением в нелюбви к Женеве и к Швейцарии в цитатах.
Вадим Репин: «Женева мне подходит по всем показателям»17 июля открывается 16-й международный музыкальный Фестиваль в Вербье. Честь дать первый концерт в разнообразной и насыщенной программе предоставлена знаменитому российскому скрипачу.
Коронавирус: меры защиты и риски для ШвейцарииШвейцарский минздрав (OFSP) готовится к разным сценариям распространения нового типа коронавируса и вводит предупреждающие меры.
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