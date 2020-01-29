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среда, 29 января 2020 года   

Заголовок

«Эдвард Хоппер»

Заголовок на французском

Edward Hopper

Город

Базель

Город на французском

Bâle

Дата Афиши

с 2020-01-27 00:00:00 по 2020-05-17 00:00:00

Анонс русский

С 26 января по 17 мая 2020 года в Фонде Бейелера (Базель) проходит масштабная выставка выдающегося американского хужожника. Подробности здесь.

Анонс французский

Du 26 janvier au 17 mai 2020, la Fondation Beyeler à Bâle présente une vaste exposition de paysages iconiques à l’huile ainsi qu’une sélection d’aquarelles et de dessins du grand artiste américain. Les détails.

 

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