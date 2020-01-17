«Веселая пьеса с музыкой» Моцарта, «Похищение из сераля» можно увидеть на сцене Большого театра Женевы с 22 января по 2 февраля в оригинальной постановке Люка Персеваля и Асли Эрдоган, решивших «исправить» классическое произведение.
L’œuvre comique de Mozart « L’Enlèvement au sérail » est présenté au Grand Théâtre de Genève dans la version revue et corrigée par Luk Perceval et Asli Erdogan. Du 22 janvier eu 2 février.
Бурный денежный поток в кантоне ЦюрихВ кантоне Цюрих уже десять лет действует налоговая амнистия. Благодаря этой мере задекларирована колоссальная сумма: около 10 млрд франков.
Поющее озеро в кантоне ГраубюнденВысокогорное озеро Зильс издает необычные звуки, напоминающие пение китов, щелканье хлыста и пушечные выстрелы. Что бы это значило?
Куда спрятаться от стресса?В Швейцарии – рекордное с 2012 года число выходов на больничный в связи с психологическим истощением. В таких случаях долгое отсутствие сотрудника может привести к увольнению.
Швейцарские виноделы взбунтовалисьОколо двадцати виноделов Романдии отказались впустить государственных контролеров на территорию своих хозяйств. Такой шаг стал выражением протеста: недовольных не устраивает новое постановление о виноградарстве, вступившее в силу в 2019 году.
Правила для касс медицинского страхования изменятся?Правительства кантонов Женева и Во выступают за то, чтобы страховщики получали компенсации, если уровень резервов касс медицинского страхования превысит определенный порог.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
Добавить комментарий