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пятница, 17 января 2020 года   

Заголовок

"Похищение из сераля"

Заголовок на французском

L'Enlévement du sérail"

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2020-01-16 00:00:00 по 2020-02-02 00:00:00

Анонс русский

«Веселая пьеса с музыкой» Моцарта, «Похищение из сераля» можно увидеть на сцене Большого театра Женевы с 22 января по 2 февраля в оригинальной постановке Люка Персеваля и Асли Эрдоган, решивших «исправить» классическое произведение.

Анонс французский

L’œuvre comique de Mozart « L’Enlèvement au sérail » est présenté au Grand Théâtre de Genève dans la version revue et corrigée par Luk Perceval et Asli Erdogan. Du 22 janvier eu 2 février.

 

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