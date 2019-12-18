Искусство по Фрейду

В Бернском художественном музее проходит выставка «Все распадается», на которой можно увидеть около 200 работ из собрания музея, представленных в необычном свете – с точки зрения учения Зигмунда Фрейда. Подробности.
Dans le cadre de l’exposition «Tout se disloque», qui se tient jusqu’au 20 septembre, le Kunstmuseum Bern présente quelque 200 oeuvres de sa collection en partant de la perspective de Sigmund Freud. Détails.
Léman Express уже под парамиМы писали о том, что с 15 декабря этого года начнутся пассажирские перевозки по шести линиям Léman Express. Новая железнодорожная сеть общей протяженностью 230 километров объединяет 45 женевских, водуазских и французских вокзалов и должна облегчить поездки более миллиона человек, проживающих в этом регионе.
В чем встречать зимние праздники?Баба-Яга среди принцесс, уютная пижама вместо вечернего платья и шпильки в горах – наши читательницы рассказывают о своих лучших и худших новогодних нарядах.
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Торги назначены на 22 августаНа сцене цюрихского театра Schauspielhaus идет «Вишневый сад» А. П. Чехова в постановке Яны Росс. На премьере спектакля по классической пьесе, жанр которой автор определил как комедия, побывала корреспондент Нашей Газеты.
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