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среда, 18 декабря 2019 года   

Заголовок

Искусство по Фрейду

Заголовок на французском

L’art, selon Freud

Город

Берн

Город на французском

Berne

Дата Афиши

с 2019-12-18 00:00:00 по 2020-09-20 00:00:00

Анонс русский

В Бернском художественном музее проходит выставка «Все распадается», на которой можно увидеть около 200 работ из собрания музея, представленных в необычном свете – с точки зрения учения Зигмунда Фрейда. Подробности.

Анонс французский

Dans le cadre de l’exposition «Tout se disloque», qui se tient jusqu’au 20 septembre, le Kunstmuseum Bern présente quelque 200 oeuvres de sa collection en partant de la perspective de Sigmund Freud. Détails.

 

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