Автор: Заррина Салимова, Берн, 03.02.2025.
В Берне открылся Центр биоинформатики патогенов, призванный усилить геномный эпиднадзор.|
Le centre de bio-informatique des pathogènes a ouvert ses portes à Berne pour renforcer la surveillance génomique.
В это трудно поверить, но с начала вспышки коронавируса прошло уже ровно пять лет. По прошествии этого срока можно с уверенностью сказать, что главный урок пандемии – аксиома «при наличии симптомов оставайтесь дома» – так и не был усвоен. Кажется, никогда раньше в музеях, театрах, автобусах и магазинах не было такого большого количества чихающих и громко кашляющих друг на друга людей, как сейчас. В отличие от широкого населения, власти и эпидемиологи, похоже, прилежно выполнили «домашнюю работу» и принимают меры для того, чтобы следующая пандемия не стала сюрпризом.
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