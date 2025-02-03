Швейцария готовится к следующей пандемии |La Suisse se prépare à la prochaine pandémie

В это трудно поверить, но с начала вспышки коронавируса прошло уже ровно пять лет. По прошествии этого срока можно с уверенностью сказать, что главный урок пандемии – аксиома «при наличии симптомов оставайтесь дома» – так и не был усвоен. Кажется, никогда раньше в музеях, театрах, автобусах и магазинах не было такого большого количества чихающих и громко кашляющих друг на друга людей, как сейчас. В отличие от широкого населения, власти и эпидемиологи, похоже, прилежно выполнили «домашнюю работу» и принимают меры для того, чтобы следующая пандемия не стала сюрпризом.