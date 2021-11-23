Цюрих – не только мировая банковская столица и один из самых дорогих городов планеты, но также центр развлекательной жизни. Город на Лиммате может похвастаться самой высокой в стране концентрацией клубов, где танцуют буквально до утра. А там, где кипит ночная жизнь и где много молодых людей, легко забыть о правилах безопасности. Как бы это не было грустно, но Цюрих занимает первое место и в другом рейтинге, являясь швейцарским лидером по числу венерических заболеваний.

В частности, число регистрируемых инфекций, передающихся половым путем, здесь больше, чем в среднем по стране. Цюрих, среди прочего, лидирует по заболеваемости сифилисом, хламидиозом и гонореей. В 2019 году в городе было зарегистрировано 200 случаев хламидиоза на 100 000 жителей, в то время как средний показатель по стране - 145. Уровень заболеваемостью ВИЧ-инфекцией также самый высокий в стране, хотя в последнее время и наблюдается некоторое снижение.

Чтобы изменить ситуацию, власти Цюриха решили первыми в Конфедерации использовать новые методы профилактики и ввести бесплатное обследование на ЗППП для молодых людей. Оплачивая тесты на пять основных венерических заболеваний (ВИЧ, сифилис, хламидиоз, гонорею и гепатит), муниципалитет хочет остановить их распространение.

Цель кампании – создать свободную от предрассудков атмосферу. Бесплатные тесты можно будет сдать анонимно, а в случае положительного результата лечение назначается незамедлительно. По мнению городских властей, своевременная постановка диагноза и терапия не только предотвращают возникновение негативных последствий для здоровья, но также приведут к снижению инфекций среди всего населения.

Не все, впрочем, смогут воспользоваться предложением. Целевой группой проекта являются молодые люди в возрасте до 25 лет: они наиболее сексуально активны и чаще меняют сексуальных партнеров. Кроме того, осведомленность о рисках, связанных с ЗППП, у молодежи зачастую сформирована еще не полностью. «Акцент на молодом поколении – это, не в последнюю очередь, инвестиции в будущее», - подчеркивается в официальном коммюнике . Люди, которые имеют карту KulturLegi и не могут позволить себе пройти тестирование из-за низкого дохода, также смогут сдать тесты бесплатно.

До сих пор стоимость подобных анализов покрывалась базовой страховкой. Однако для молодежи со скромными доходами и высокими франшизами на медстраховку счет в 260 франков нередко является проблемой. В результате, некоторые люди предпочитают не проходить тестирование. Несовершеннолетние находятся в еще более сложной ситуации, поскольку счет за обследование нередко выставляется непосредственно родителям. «Многие молодые люди стыдятся и чувствуют себя виноватыми в такой ситуации», - объясняет руководитель цюрихской службы сексуального здоровья Франциска Боендерс.

Пилотный проект стоимостью 2,6 миллиона франков начнется следующей осенью и рассчитан на три года. Затем будет проведена оценка результатов, и все указывает на то, что городской парламент одобрит эти планы. Чтобы достучаться до целевой аудитории, власти запустят кампанию в социальных сетях, таких как TikTok и YouTube. Они также будут сотрудничать с популярными блогерами и распространять информацию в гей-клубах, барах и саунах.