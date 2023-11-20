Война в Украине: будет ли агрессор наказан? |Guerre en Ukraine: l’agresseur sera-t-il condamné?

Призывы к созданию специального трибунала по Украине звучат уже давно: на сегодняшний день не существует достаточных правовых механизмов, позволяющих международному правосудию расследовать военную агрессию России. На протяжении нескольких месяцев группа стран совместно работает над поиском конкретных решений для организации такого трибунала, обсуждая его формат, возможное месторасположение и методы работы. Эту инициативу уже поддерживают 38 государств, включая Францию, Германию, Норвегию, Гватемалу, Японию и Канаду. Швейцария официально присоединилась к этой группе на состоявшейся 16 ноября в Берлине встрече, где страну представлял посол Франц Перрез, возглавляющий управление международного права Федерального департамента иностранных дел (DFAE/EDA).