Автор: Заррина Салимова, Берн, 20.11.2023.
Швейцария присоединилась к группе стран, выступающих за создание специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.|
La Suisse a rejoint un groupe de pays soutenant la création d’un tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine.
Призывы к созданию специального трибунала по Украине звучат уже давно: на сегодняшний день не существует достаточных правовых механизмов, позволяющих международному правосудию расследовать военную агрессию России. На протяжении нескольких месяцев группа стран совместно работает над поиском конкретных решений для организации такого трибунала, обсуждая его формат, возможное месторасположение и методы работы. Эту инициативу уже поддерживают 38 государств, включая Францию, Германию, Норвегию, Гватемалу, Японию и Канаду. Швейцария официально присоединилась к этой группе на состоявшейся 16 ноября в Берлине встрече, где страну представлял посол Франц Перрез, возглавляющий управление международного права Федерального департамента иностранных дел (DFAE/EDA).
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