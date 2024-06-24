Швейцарское оружие в Украине: да, нет, может быть |Les armes suisses en Ukraine : oui, non, peut-être

Нашим постоянным читателям отлично известно, как долго и бурно идет в Швейцарии обсуждение действительно трудной проблемы: как помочь Украине поставками оружия, не поступившись при этом (вернее, не поступившись окончательно) традиционным нейтралитетом. Вместе с вами мы следили за всеми шагами вперед и назад и обращали ваше внимание на малейшие изменения в общественных и политических настроениях, которые в очередной раз проявились в связи с прошедшей в Бюргенштоке мирной конференцией. Все эти дебаты грустно напоминали известное «казнить нельзя помиловать» или, выражаясь еще менее дипломатично, тщетные попытки усидеть одним мягким местом на двух стульях.