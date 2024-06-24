Автор: Надежда Сикорская, Берн, 24.06.2024.
В рамках летней парламентской сессии комитет по безопасности Национального совета представил проект решения по одному из самых сложных вопросов.|
La Commission de sécurité du Conseil national a présenté un projet de décision sur un sujet de plus compliqué.
Нашим постоянным читателям отлично известно, как долго и бурно идет в Швейцарии обсуждение действительно трудной проблемы: как помочь Украине поставками оружия, не поступившись при этом (вернее, не поступившись окончательно) традиционным нейтралитетом. Вместе с вами мы следили за всеми шагами вперед и назад и обращали ваше внимание на малейшие изменения в общественных и политических настроениях, которые в очередной раз проявились в связи с прошедшей в Бюргенштоке мирной конференцией. Все эти дебаты грустно напоминали известное «казнить нельзя помиловать» или, выражаясь еще менее дипломатично, тщетные попытки усидеть одним мягким местом на двух стульях.
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