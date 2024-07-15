Автор: Заррина Салимова, Берн, 15.07.2024.
Каким образом западные технологии, включая швейцарские, попадают в ракеты, используемые в ходе войны в Украине?|
Comment des technologies occidentales, y compris suisses, ont-elles été intégrées dans les missiles utilisés lors de la guerre en Ukraine?
Снимки разрушений, полученных киевской детской больницей «Охматдет» в результате удара ракеты, облетели все мировые СМИ. Кремль отрицал свою причастность, но украинские власти и независимые эксперты представили доказательства того, что это была крылатая ракета российского производства Х-101. Кроме того, по данным Financial Times, в ракете были обнаружены в общей сложности шестнадцать западных компонентов, в том числе два, произведенных швейцарской компанией STMicroelectronics. Как это стало возможным?
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