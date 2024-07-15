Швейцарские компоненты в российском оружии |Des composants suisses dans les armes russes

Ракета за мгновение до того, как она попадет в детскую больницу. Коллаж из скриншотов видео Bellingcat

Снимки разрушений, полученных киевской детской больницей «Охматдет» в результате удара ракеты, облетели все мировые СМИ. Кремль отрицал свою причастность, но украинские власти и независимые эксперты представили доказательства того, что это была крылатая ракета российского производства Х-101. Кроме того, по данным Financial Times, в ракете были обнаружены в общей сложности шестнадцать западных компонентов, в том числе два, произведенных швейцарской компанией STMicroelectronics. Как это стало возможным?