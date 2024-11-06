Серая кардинальша президента Швейцарии |Éminence grise de la présidente de la Confédération

Во время практически всех выступлений Виолы Амхерд за ее спиной - Бригитта Хаузер-Зюсс (Скриншот с инстаграма Виолы Амхерд)

Считать деньги в чужом кармане – не наш стиль, и мы вообще не обратили бы внимание на просочившуюся в СМИ информацию, если бы не «предыдущий эпизод».