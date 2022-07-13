Поток украинских беженцев в Швейцарии сокращается |L’afflux de réfugiés ukrainiens en Suisse diminue

12 марта Федеральный совет впервые активировал статус S для приема украинских беженцев, и за прошедшие четыре месяца этой возможностью воспользовались 57 209 человек. Если в первое время центры по предоставлению убежища регистрировали около тысячи прошений в день, то сейчас – не больше 150.