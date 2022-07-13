Поток украинских беженцев в Швейцарии сокращается

Автор: Заррина Салимова, Берн, 13. 07. 2022.
В последнее время миграционные центры регистрируют в разы меньше прошений о предоставлении статуса S, чем в первые месяцы войны. Ситуация, впрочем, может измениться осенью, поэтому кантоны уже сейчас задумываются о дополнительных вариантах размещения беженцев.|
Le nombre de demandes de statut S enregistrées récemment par les centres de migration est beaucoup moins élevé que dans les premiers mois de la guerre. La situation pourrait toutefois changer à l’automne, c’est pourquoi les cantons réfléchissent déjà à des possibilités d’hébergement supplémentaires.
12 марта Федеральный совет впервые активировал статус S для приема украинских беженцев, и за прошедшие четыре месяца этой возможностью воспользовались 57 209 человек. Если в первое время центры по предоставлению убежища регистрировали около тысячи прошений в день, то сейчас – не больше 150.
Какие специалисты нужны в Швейцарии?Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.
Covid-19: второй бустер и шестая волна пандемииФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) выпустило рекомендации о повторной вакцинации против нового варианта коронавируса.
Низен – гора, которую очень любили художникиМы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.
Какие специалисты нужны в Швейцарии?Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.
Что делают швейцарцы со старыми вещами?Подержанные авто, мебель, лыжи, одежда и другие вещи… Какова их судьба после того, как хозяин решит от них избавиться?
Поток украинских беженцев в Швейцарии сокращаетсяВ последнее время миграционные центры регистрируют в разы меньше прошений о предоставлении статуса S, чем в первые месяцы войны. Ситуация, впрочем, может измениться осенью, поэтому кантоны уже сейчас задумываются о дополнительных вариантах размещения беженцев.
Добавить комментарий