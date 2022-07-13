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четверг, 14 июля 2022 года   

Поток украинских беженцев в Швейцарии сокращается|L’afflux de réfugiés ukrainiens en Suisse diminue

Автор: Заррина Салимова, Берн, 13. 07. 2022.

Украинские флаги в окнах здания, где располагается дирекция Бернского городского театра. Фото: Nashagazeta.ch

В последнее время миграционные центры регистрируют в разы меньше прошений о предоставлении статуса S, чем в первые месяцы войны. Ситуация, впрочем, может измениться осенью, поэтому кантоны уже сейчас задумываются о дополнительных вариантах размещения беженцев.

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Le nombre de demandes de statut S enregistrées récemment par les centres de migration est beaucoup moins élevé que dans les premiers mois de la guerre. La situation pourrait toutefois changer à l’automne, c’est pourquoi les cantons réfléchissent déjà à des possibilités d’hébergement supplémentaires.

12 марта Федеральный совет впервые активировал статус S для приема украинских беженцев, и за прошедшие четыре месяца этой возможностью воспользовались 57 209 человек. Если в первое время центры по предоставлению убежища регистрировали около тысячи прошений в день, то сейчас – не больше 150.

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Поток украинских беженцев в Швейцарии сокращается

 В последнее время миграционные центры регистрируют в разы меньше прошений о предоставлении статуса S, чем в первые месяцы войны. Ситуация, впрочем, может измениться осенью, поэтому кантоны уже сейчас задумываются о дополнительных вариантах размещения беженцев.

Всего просмотров: 691
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